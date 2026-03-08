Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Duran, paylaşımında görüşmede bölgedeki çatışma sürecinin seyri ve son gelişmelerin ele alındığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede Türkiye'nin bu kritik süreçte Irak'ın yanında yer aldığını ifade ettiğini aktaran Duran, Türkiye'nin bölgeyi uzun yıllar sürecek bir felakete sürükleyebilecek adımlara karşı mücadelesini sürdüreceğini vurguladığını kaydetti.

Açıklamada ayrıca, terör örgütleri ve bazı gruplarda son günlerde yaşanan hareketliliğin Türkiye tarafından yakından takip edildiği ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede Türkiye'nin bölgede yaşanan çatışmaları sona erdirmek ve yeniden müzakere sürecine dönülmesini sağlamak için yoğun çaba gösterdiğini dile getirdiğini belirten Duran, görüşmede 'Terörsüz Türkiye' sürecinin öneminin de vurgulandığını aktardı. Duran, hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem de IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'nin bölgede barış ve istikrarın sağlanması için 'Terörsüz Türkiye' sürecinin önemine dikkat çektiğini ifade etti.