İran'da Uzmanlar Meclisi, Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney'i İslam Devrimi'nin üçüncü lideri olarak seçti. Seçimin ardından İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Yemen'den Muhammed Ali el-Husi tebrik mesajları yayımlarken, İran'da bazı kentlerde kutlamalar yapıldı.

ANKARA (İGFA) - İran'da 88 üyeli dini konsey olan Uzmanlar Meclisi, Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney'i İran İslam Cumhuriyeti'nin yeni lideri olarak seçti. Böylece Mücteba Hamaney, 1979'daki devrimden sonra ülkenin üçüncü lideri oldu.

İran medyasında yer alan haberlere göre Uzmanlar Meclisi, Ayetullah Ali Hamaney'in ölümünün ardından yaptığı toplantıda Mücteba Hamaney'i oy çokluğuyla yeni lider olarak belirledi. 56 yaşındaki din adamı, İran İslam Devrimi'nin kurucusu Ayetullah Ruhullah Humeyni'den ve Ali Hamaney'den sonra bu göreve gelen üçüncü isim oldu.

Mehr Haber Ajansı'nın aktardığı haberlere göre seçimin ardından İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan yayımladığı mesajda Mücteba Hamaney'i tebrik ederek bu kararın İran için 'yeni bir dönem' anlamına geldiğini belirtti. Pezeşkiyan, ülkenin birlik içinde yeni liderin rehberliğinde yoluna devam edeceğini ifade etti.

Bölgeden de tebrik mesajları sürüyor. Yemen Yüksek Siyasi Konseyi Üyesi Muhammed Ali el-Husi, Mücteba Hamaney'in İran İslam Devrimi lideri olarak seçilmesini kutlayarak İran halkına başarı dileklerini iletti.

İran basınında yer alan görüntülerde bazı şehirlerde vatandaşların yeni liderin seçilmesini sokaklarda kutladığı görüldü.

Kutlamalarda İran bayrakları taşınırken, devrim liderliğine destek sloganları atıldı.