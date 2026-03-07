İran'ın füze ve İHA saldırılarına karşılık Bahreyn alarma geçti. İçişleri Bakanlığı, meydanlarda toplanma yasağı getirdi.
BAHREYN (İGFA) - ABD-İsrail-İran Savaşı'nda bölgeye yayılan saldırılar, Körfez ülkelerini tedirgin ediyor. İran'ın füze ve İHA saldırılarına karşılık savaş alarmı veren Bahreyn'de İçişleri Bakanlığı, vatandaşlarına meydanlarda toplanma yasağı getirdi.
Bahreyn İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kamu güvenliği için tehdit oluşturduğu gerekçesiyle vatandaşların meydanlarda toplu halde bulunmalarının yasaklandığını açıkladı.
