Merkez Bankası, Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de değişiklik yapan yeni düzenlemeyi bugünkü Resmi Gazete'de yayımladı. Tebliğ, zorunlu karşılık uygulamasına ilişkin bazı ifadelerin yürürlükten kaldırılmasını, yabancı para yükümlülüklerde oranlara dair maddenin güncellenmesini ve geçiş süresinde tarih revizyonunu içeriyor.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)'nin bugün yayımlanan tebliği ile, 2013/15 sayılı Zorunlu Karşılıklar Tebliği'nin 4'üncü maddesinde yer alan 'bankaların' ibaresi yürürlükten kaldırıldı. Düzenleme kapsamında ayrıca 6'ncı maddenin ikinci fıkrası tamamen değiştirilerek yabancı para yükümlülükler için geçerli olacak zorunlu karşılık oranları yeniden tanımlandı.

Tebliğin geçici 16'ncı maddesinde yapılan bir diğer değişiklikle, daha önce 2 Ocak 2026 olarak belirlenen tarih 31 Aralık 2026 olarak güncellendi.

Böylece ilgili geçiş düzenlemesinin süresi yıl sonuna kadar uzatılmış oldu.

Yürürlük maddesine göre; 1'inci madde 21 Kasım 2025'ten geçerli olmak üzere yayım tarihinde, 2'nci madde 2 Ocak 2026'da, diğer hükümler ise yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.