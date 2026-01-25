Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vergi Usul Kanunu kapsamında borsada rayici olmayan yabancı paraların 2025 yılı sonu değerlemesinde esas alınacak kurları belirleyen Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımladı.

ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 590) Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğle, borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan alacak ve borçların 2025 yılı sonu değerlemesinde esas alınacak kurlar tespit edildi.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 280'inci maddesine dayanılarak hazırlanan düzenlemeye göre, söz konusu yabancı paraların değerlemesinde Tebliğ ekinde yer alan kur listesi uygulanacak. Değerleme günü itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kur ilan edilmemesi durumunda ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı kurlar esas alınacak. Bu kapsamda, efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kuru, döviz cinsinden yabancı paralar için ise döviz alış kuru kullanılacak.

Öte yandan bankalar, 31 Aralık 2025 itibarıyla yapacakları değerlemelerde Tebliğde yer alan kurlar yerine, Merkez Bankası esaslarına uygun olarak belirledikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını dikkate alabilecek.

