Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Güreş takımı sporcuları, başarılarına bir yenisini daha ekledi. 14 ve 17 Şubat tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen 2026 U20 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'na katılan Büyükşehirli güreşçiler birbirinden önemli şampiyonluk ve derecelere imza attı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü güreş takımı, Ankara'da düzenlenen 2026 U20 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda madalyaları topladı.

Farklı kilolarda mücadele veren Büyükşehirli güreşçiler, takım halinde Türkiye üçüncüsü olmayı başardı.

MADALYALAR ARKA ARKAYA GELDİ

Büyükşehirli sporculardan Furkan Öden 60 kiloda birinci ve Alkan Akar 77 kiloda birinci olarak Türkiye Şampiyonu oldu. Halil Çınar 60 kiloda ve Veli Kağan Seğmen ise 63 kiloda ikinciliği elde etti.

TAKIM HALİNDE TÜRKİYE ÜÇÜNCÜSÜ OLDULAR

Şampiyonada 77 kilogramda mücadele veren Alkan Akar turnuvanın en teknik sporcusu olurken, bu sonuçlarla birlikte Büyükşehir takım halinde Türkiye üçüncüsü olmayı başardı.

ALİ TURAN YİNE SAHNEDE

Bir diğer başarı da Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Atletizm sporcusu Ali Turan'dan geldi. Trabzon'da düzenlenen Vakıfbank 46. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'na katılan Turan, rakiplerini geride bırakarak 65-69 yaş kategorisinde şampiyon olmayı başardı.