Ege İhracatçı Birlikleri ve Tavas Belediyesi işbirliğinde tarımsal üretimde sürdürülebilirlik hedefi doğrultusunda Tarım İlacı Ambalaj Atıklarının Geri Dönüşüm Projesinin bir parçası olarak 12 adet atık toplama noktasının açılışı gerçekleştirildi. 2023 yılı içerisinde proje kapsamında yaklaşık 1,5 ton atık bertaraf edildi.İZMİR (İGFA) - Tarım İlacı Ambalaj Atıklarının Geri Dönüşüm Projesinin parçası olarak 12 adet atık toplama noktasının açılış törenine Ege Tütün İhracatçıları Birliği Başkanı Ömer Celal Umur, Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, Karacasu, Beyağaç, Kale ve Tavas Ziraat Odası Başkanları, Ege Tütün İhracatçıları Birliği üyesi yaprak tütün ihracatçısı firmalarının temsilcilerinin katılımıyla oluşturulan Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu üyeleri de katılım sağladı.

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Ege Bölgesi'nin Türkiye'nin tütün üretiminde önemli bir konuma sahip olduğuna dikkati çekerek, "Tavas Belediyesi olarak, tütün üreticilerimizin her zaman yanındayız. Doğaya duyarlı, sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek amacıyla hep birlikte çalışıyoruz. Üreticilerimizin emeklerinin karşılığını alması tek gayemiz. Üreticilerimizin, hak ettikleri geliri elde ederek köylerinde kalmaya ve tütün üretimine devam etmeye teşvik edilmesi önceliğimizdir. Sürdürülebilirliğin en önemli parçası çiftçilerimizdir. Bütün kurumlarımızla paydaşlarımızla koordinasyonlu bir şekilde ilerlememiz lazım. Önümüzdeki dönemde, çiftçilerimize daha kaliteli tütün üretimi, ambalajlama süreçleri ve tedarik zincirinin tüm aşamalarında sürdürülebilirlik konusunda kapsamlı eğitimler sunmayı planlıyoruz. Bu sayede, hem üretim süreçlerini iyileştirmeyi hem de çevresel duyarlılığı artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Bölgemizdeki önemli ihracat ürünlerimizin üretiminden başlayarak bu projeyi yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirten Ege Tütün İhracatçıları Birliği Başkanı Ömer Celal Umur ise, "Bölgemizdeki önemli ihracat ürünlerimizin üretiminden başlayarak bu projemizi yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Sürdürmekte olduğumuz boş tarım ilaç ambalaj atıklarının geri dönüşüm projesi gibi, Ege Tütün İhracatçıları Birliğinin bünyesinde çalışmalarına devam eden sürdürülebilirlik çalışma gruplarımızın yürüttüğü daha birçok proje mevcut" dedi.

2023 YILI İÇERİSİNDE PROJE KAPSAMINDA YAKLAŞIK 1.5 TON ATIK BERTARAF EDİLDİ

Başkan Umur, şu ana kadar Acıpayam’da 11, Beyağaç’ta 6, Kale’de 6 ve Tavas’ta 12 olmak üzere toplam 35 atık toplama noktamız faaliyete geçmiş olup 2023 yılı içerisinde proje kapsamında yaklaşık 1,5 ton atık bertaraf edildiğini belitirken, 2024 yılında bölgeden yaklaşık 1 ton atık toplandığını kaydetti.