Kütahya Belediyesi ile Dumlupınar Belediyesi iş birliğiyle Zafer Haftası kapsamında düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleri vatandaşlarımızdan yoğun ilgi gördü.KÜTAHYA (İGFA) - Dumlupınar Anıt Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinlikte, Kütahya Belediyesi Kültür Sanat Akademisi sahne performanslarıyla büyük beğeni toplarken, Türk Halk Müziği’nin sevilen sanatçısı Tolga Çandar da seslendirdiği eserlerle programa renk kattı.

Kuruluş ve Kurtuluşun Şehri Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde Dumlupınar Kaymakamı Alperen Teltik ve Dumlupınar Belediye Başkanı Zekeriya Yılmaz'ın da katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında düzenlenen halk oyunları gösterileri de vatandaşlarımızdan büyük beğeni topladı.

Kütahya Belediyesi, Zafer Haftası boyunca kültür ve sanatın birleştirici gücüyle vatandaşları buluşturmaya devam edecek.