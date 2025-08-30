Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Ofisi, toplum sağlığının korunması ve etkili stratejiler geliştirilmesi amacıyla önemli bir iş birliği yaptı. Sepetçiler Kasrı’ndaki Yeşilay Genel Merkezi'nde düzenlenen törenle iki kurum arasında İş Birliği Anlaşması imzalandı.ANKARA (İGFA) - İmza törenine Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, DSÖ Türkiye Temsilcisi Dr. Tasnim Atatrah, DSÖ Tütün Kontrol Çerçeve Sözleşmesi Departmanı Temsilcisi Dr. Laura Vremis, İnsani Krizler ve Sağlık Krizlerine Hazırlık Avrupa Merkezi Başkan Vekili Dr. Yolanda Bayugo, BM Mukim Koordinatörü Dr. Babatunde Ahonsi, Dışişleri ve Sağlık Bakanlığı temsilcileri ile basın mensupları katıldı.

“BAĞIMLILIK SORUNU ÜLKELERİN TEK BAŞINA ALTINDAN KALKAMAYACAĞI BOYUTLARA ULAŞTI”

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, törende yaptığı konuşmada bağımlılığın sadece kişilerin yaptığı yanlış tercihlerden ibaret olmadığını vurgulayarak, “Bugün bağımlılık, dünyanın her köşesinde farklı biçimlerde karşımıza çıkan küresel bir tehdit haline gelmiştir. Asya’da oyun bağımlılığı gençlerin hayallerini çalıyor, Avustralya’da kumar bağımlılığı aileleri yıkıyor, Amerika’da ilaçların kötüye kullanımı hayatları altüst ediyor. Bu tablo kişilerin hayatlarının yanı sıra toplumların güvenliğini, ekonomilerini ve geleceğini de tehdit ediyor.” dedi.

Araştırmaların çarpıcı sonuçlarına dikkat çeken Dinç, “Dünya genelinde 292 milyon insan madde bağımlılığından, 400 milyon kişi alkol kullanım bozukluğundan etkileniyor. Avrupa’da 15-16 yaş arası gençlerin %73’ü yaşamlarında en az bir kez alkol kullandığını ifade ediyor. Sosyal dokuya ve toplumsal huzura verdiği zararın yanı sıra bağımlılıkların Türkiye’ye finansal maliyeti de 78 milyar dolar seviyesine ulaşmış durumda. Bu veriler, bağımlılığın sınır tanımadığını ve artık hiçbir ülkenin tek başına üstesinden gelemeyeceği boyutlara ulaştığını açıkça ortaya koyuyor. Çözüm yerel değil, küreseldir.” ifadelerini kullandı.

“BAĞIMLILIKLA MÜCADELEDE KÜRESEL BİR CEPHE OLUŞTURUYORUZ”

Dinç, Yeşilay’ın bağımlılıklarla mücadelede yıllardır sahada elde ettiği deneyimi küresel bir vizyonla buluşturduklarını belirterek “Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile omuz omuza yürüttüğümüz çalışmaları yeni bir aşamaya taşıyoruz. Hepinizin hatırlayacağı üzere, 2017 yılında çevrim içi oyun ve kumar bağımlılığının hastalık olarak tanımlanmasına öncülük etmiştik. Bugün ise DSÖ ile imzalayacağımız yeni iş birliği anlaşmasıyla bağımlılıkla mücadelede küresel bir cephe oluşturuyoruz.” şeklinde konuştu.

İmzalanan anlaşma ile Yeşilay’ın sahadaki güçlü uygulamalarını, DSÖ’nün küresel bilgi birikimi ve erişimiyle birleştirerek daha etkili, kapsayıcı ve güçlü çözümler geliştirmesine imkân tanıyacağını ifade eden Dinç, “Bu iş birliğiyle hem kendi toplumumuza hem dünyanın dört bir yanındaki toplumlara ulaşacak, yeni standartlar belirleyecek, farkındalık çalışmalarını güçlendirecek ve bağımlılıkla mücadelede küresel bir birliktelik inşa edeceğiz. Unutmayalım ki bağımlılıkla mücadele, bir sağlık meselesinin ötesinde toplumlarımızın geleceğini koruma mücadelesidir. Yeşilay olarak biz, bu yolculukta her bireyi, her kurumu ve her ülkeyi küresel çabaların bir parçası olmaya davet ediyoruz. Çünkü geleceğimizi ancak birlikte koruyabiliriz.” diyerek bağımlılıklarla mücadelede ortak sorumluluk çağrısını yineledi.

“YEŞİLAY’IN DERİN BİLGİ BİRİKİMİ DAHA GENİŞ BİR KESİME ULAŞMAMIZI SAĞLAYACAK”

DSÖ Türkiye Temsilcisi Dr. Tasnim Atatrah ise, "Yeşilay ile imzaladığımız bu iş birliği anlaşması Türkiye’de ve dünyada sağlık, dirençlilik ve iyi olma halini güçlendirmeye yönelik ortak vizyonumuzu yansıtıyor. Bu tür ortaklıklar, DSÖ’nün misyonunun temelini oluşturuyor; halk sağlığını geliştirmek, asla tek bir aktörün başarısı olamaz. Bu; iş birliği, güven ve kanıta dayalı çalışma gerektirir. Yeşilay, önleyici çalışmaları, savunuculuk faaliyetleri ve sağlıklı yaşamı teşvik etme çabalarıyla, özellikle gençleri ve toplumu bağımlılık ve zararlı davranışlardan koruma konusunda uzun zamandır önemli bir rol oynuyor. Bu ulusal uzmanlığı DSÖ’nün küresel yetkisiyle birleştirerek; sağlık geliştirme ve önleme amacıyla, bilim, dayanışma ve kamu yararına dayanan daha güçlü bir temel oluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

İş Birliği Anlaşması ile uluslararası sağlık ve önleme stratejilerinin yaygınlaştırılması ve uygulanması, kanıta dayalı önleyici politikaların desteklenmesi ve gençlerin bağımlılık risklerinden korunmasına yönelik iş birliği faaliyetlerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Ayrıca anlaşmanın, karşılıklı bilgi paylaşımı, ortak programlar ve dayanışma mekanizmalarının güçlendirilmesi yoluyla Yeşilay ve DSÖ arasında sürdürülebilir bir iş birliği zemini oluşturması bekleniyor.