Nilüfer Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında üniversite öğrencileri için düzenlediği "30 Ağustos Gençlik Turnuvası Zafer Kupası", heyecan dolu mücadelelere sahne oldu. Basketbol ve plaj voleybolunda ter döken takımlar, turnuva sonunda ödüllerini aldı.BURSA (İGFA) - Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi öğrencilerinin katıldığı "30 Ağustos Gençlik Turnuvası’nda gençler, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Görükle Spor Parkı'nda gerçekleşen etkinlikte, sokak basketbolu ve plaj voleybolu maçları yoğun ilgi gördü.

Plaj voleybolunda yedi takım yarıştı. Finalde Hangover'ı yenen Mechanical birinci olurken, Bonanza Street üçüncülüğü elde etti. Sokak basketbolunda ise on bir takım mücadele etti. Çekişmeli geçen final maçında Yalços'u mağlup eden Podyum 1of1 şampiyonluğa ulaşırken, Telebatiler üçüncü oldu.

Final maçlarının ardından düzenlenen ödül töreninde, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin ile Belediye Meclis Üyeleri Erdem Erk ve Resul Tarman, dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını takdim etti. Kazanan takımlar ayrıca toplam 24 bin TL'lik para ödülünün sahibi oldu.

Turnuvaya katılan tüm sporcuları kutlayan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, organizasyonda emeği geçen belediye çalışanlarına ve spor hocalarına teşekkürlerini iletti. Şahin, Nilüfer'i kültür, sanat ve sporun merkezi haline getirme hedeflerini vurgulayarak, gelecek yıl bu etkinliği daha geniş katılımla düzenlemek istediklerini belirtti.