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Zafer Partisi yeni Başkanlık Divanı belli oldu ve Genel Başkan Prof. Dr. Ümit Özdağ başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi. 8 Aralık 2024 tarihinde yapılan 2. Olağan Büyük Kongrenin ardından yenilenen Zafer Partisi Başkanlık Divanı şu isimlerden oluştu: