Zafer Partisi yeni Başkanlık Divanı belli oldu ve Genel Başkan Prof. Dr. Ümit Özdağ başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi. 8 Aralık 2024 tarihinde yapılan 2. Olağan Büyük Kongrenin ardından yenilenen Zafer Partisi Başkanlık Divanı şu isimlerden oluştu:
Genel Başkan:
Prof. Dr. Ümit Özdağ
Genel Sekreter:
Cezmi Polat
Parti Sözcüsü:
Azmi Karamahmutoğlu
Dış Politika Başkanlığı:
Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel
Ekonomi ve Kalkınma Politikaları Başkanlığı:
H. Bartu Soral
Maliye ve Finans Politikaları Başkanlığı:
Prof. Dr. Erdinç Telatar
Eşgüdüm ve İnsan Kaynakları Başkanlığı:
Prof. Dr. Haydar Çakmak
Mahalli İdareler Başkanlığı:
Musa Ertuğan
Seçim İşleri ve Güvenliği Başkanlığı:
İbrahim Kaan Erten
Eğitim İşleri Bakanlığı:
Tuğba Mızrak Demirbağ
Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı:
Esmaül Hüsna Aslan
Kadın, Çocuk ve Aile Başkanlığı:
Suzan Küçüksaraç
Gençlik Başkanlığı:
Dr. Ülkü Özkaya
Sivil Toplum ile İlişkiler ve Hukuk Başkanlığı:
Av. Özcan Pehlivanoğlu
Siyasi İşleri Başkanlığı:
Seyit Yücel
Basın ile İletişim Başkanlığı:
Uğur Batur
Kurumsal İlişkiler Başkanlığı:
Ali Dinçer Çolak
Toplumsal Politikalar Başkanlığı:
Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu
Araştırma-Geliştirme Başkanlığı:
Ayşe Nur Alp
Milli Güvenlik Politikaları Başkanlığı:
Dr. Fikret Bayır
İç Güvenlik Politikaları Başkanlığı:
Fatih Eryılmaz
İletişim ve Tanıtım Başkanlığı:
Dr. Semih Dikkatli
Türk Dünyası Başkanlığı:
Gencehan Tunay
Tarım Politikaları Başkanlığı:
Nihat Babaözü
Genel Muhasip:
Egemen Otan