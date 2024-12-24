Zafer Partisi yeni Başkanlık Divanı belli oldu ve Genel Başkan Prof. Dr. Ümit Özdağ başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi. 8 Aralık 2024 tarihinde yapılan 2. Olağan Büyük Kongrenin ardından yenilenen Zafer Partisi Başkanlık Divanı şu isimlerden oluştu:

Genel Başkan:

Prof. Dr. Ümit Özdağ

Genel Sekreter:

Cezmi Polat

Parti Sözcüsü:

Azmi Karamahmutoğlu

Dış Politika Başkanlığı:

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Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel

Ekonomi ve Kalkınma Politikaları Başkanlığı:

H. Bartu Soral

Maliye ve Finans Politikaları Başkanlığı:

Prof. Dr. Erdinç Telatar

Eşgüdüm ve İnsan Kaynakları Başkanlığı:

Prof. Dr. Haydar Çakmak

Mahalli İdareler Başkanlığı:

Musa Ertuğan

Seçim İşleri ve Güvenliği Başkanlığı:

İbrahim Kaan Erten

Eğitim İşleri Bakanlığı:

Tuğba Mızrak Demirbağ

Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı:

Esmaül Hüsna Aslan

Kadın, Çocuk ve Aile Başkanlığı:

Suzan Küçüksaraç

Gençlik Başkanlığı:

Dr. Ülkü Özkaya

Sivil Toplum ile İlişkiler ve Hukuk Başkanlığı:

Av. Özcan Pehlivanoğlu

Siyasi İşleri Başkanlığı:

Seyit Yücel

Basın ile İletişim Başkanlığı:

Uğur Batur

Kurumsal İlişkiler Başkanlığı:

Ali Dinçer Çolak

Toplumsal Politikalar Başkanlığı:

Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu

Araştırma-Geliştirme Başkanlığı:

Ayşe Nur Alp

Milli Güvenlik Politikaları Başkanlığı:

Dr. Fikret Bayır

İç Güvenlik Politikaları Başkanlığı:

Fatih Eryılmaz

İletişim ve Tanıtım Başkanlığı:

Dr. Semih Dikkatli

Türk Dünyası Başkanlığı:

Gencehan Tunay

Tarım Politikaları Başkanlığı:

Nihat Babaözü

Genel Muhasip:

Egemen Otan

Editör: MURAT AYDIN