Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, 28 Haziran 2016 tarihinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 45 kişinin hayatını kaybettiği, 163 kişinin yaralandığı terör saldırısının faillerinden 7 tutuklu sanığın 6'sının tahliye edildiğini açıkladı. Kamuoyunda büyük bir infial yaratan bu karar, yargıya ve adalet sistemine olan güveni bir kez daha tartışmaya açtı.



"HANGİ VİCDAN, HANGİ HUKUK?"



Süleyman Bülbül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yargının aldığı bu karara sert tepki göstererek şunları söyledi: “Muhalife, sade vatandaşa, gazeteciye pek bir mahir olan yargının, böylesine vahim bir katliamın sorumlularını sessiz sedasız tahliye etmesi hangi vicdana, hangi hukuka sığar? Adalet duygusu ayaklar altına alınmış, toplumun yargıya olan güveni ciddi şekilde zedelenmiştir.”



Bülbül, 46 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan sanıkların serbest bırakılmasının cezasızlık algısını pekiştirdiğini vurguladı. Bu durumun yalnızca hukukun üstünlüğüne zarar vermediğini, aynı zamanda toplumsal barış ve adalet duygusunu da derinden yaraladığını ifade etti.



"CEZASIZLIK ALGISI DERİNLEŞİYOR"



Tahliye edilen sanıkların sivilleri katleden teröristler olduğunu hatırlatan Bülbül, mafya üyeleri, uyuşturucu tacirleri ve çetelerle ilgili benzer kararların toplumsal adalet duygusunu sarstığını belirtti. Bu kararların, toplumda hukukun yalnızca güçsüzlere karşı işlediği algısını güçlendirdiğini söyledi.



Bülbül açıklamasında, yargının yalnızca muhaliflere ve gazetecilere karşı hızlı ve etkili şekilde hareket ettiğini, ancak toplumu hedef alan suçlulara karşı aynı kararlılığı göstermediğini dile getirdi. “Bu tahliye kararları, yargının güvenilirliğine gölge düşürüyor ve toplum vicdanını derinden yaralıyor. Sivilleri katleden suçluların, mafya üyelerinin ve çetelerin dışarıda serbestçe dolaştığı bir ortamda adaletten bahsetmek mümkün değil.” dedi.



TOPLUMDA BÜYÜK TEPKİ



2016 yılında Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen saldırı, Türkiye tarihinin en kanlı terör eylemlerinden biri olarak kayıtlara geçmişti. Tahliye kararının ardından kamuoyunda ve sosyal medyada büyük bir tepki dalgası oluştu. Vatandaşlar, adalet sistemine ve yargının tarafsızlığına duydukları güvenin ciddi şekilde sarsıldığını dile getirdi.

Editör: MURAT AYDIN