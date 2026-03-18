Zafer Partisi Genel Merkez Teşkilat İşleri Başkan Yardımcısı Ümit Özel, Karaman'da İstiklal Marşı'nın Arapça okutulmasının ardından Edirne'de Arapça basılmış İstiklal Marşı'nın öğrencilere hediye edilmesiyle ilgili yaşanan gelişmelere sert tepki gösterdi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Zafer Partisi Genel Merkez Teşkilat İşleri Başkan Yardımcısı Ümit Özel, İstiklal Marşı'nın Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin en güçlü sembolü olduğunu belirterek, bu değerlerin farklı dillere çevrilerek resmi etkinliklerde dağıtılmasının toplumda haklı tepkilere yol açtığını ifade etti.

Yaşanan olayların toplumda büyük bir rahatsızlık oluşturduğunu dile getiren Ümit Özel, milli semboller ve ortak değerler konusunda kamu kurumlarının daha hassas davranması gerektiğini söyledi.

Özel açıklamasında, 'İstiklal Marşı, Türk milletinin bağımsızlık ruhunu ve vatan sevgisini temsil eden en önemli değerlerimizden biridir. Bu marşın ruhu, dili ve anlamı milletimizin ortak hafızasında yer alır. Bu nedenle bu tür uygulamaların toplumda oluşturduğu hassasiyet iyi anlaşılmalıdır' ifadelerini kullandı.

'İSTİKLAL MARŞI'NIN RUHU VE KİMLİĞİ KORUNMALIDIR'

Zafer Partili Özel, İstiklal Marşı'nın yalnızca bir şiir ya da metin olmadığını, Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'nda ortaya koyduğu iradenin sembolü olduğunu vurgularken, 'İstiklal Marşı sadece bir metin değil, milletimizin bağımsızlık mücadelesinin ruhudur. Bu nedenle marşın tarihsel kimliği ve manevi değeri korunmalı, bu konuda kamu otoriteleri daha dikkatli hareket etmelidir' diyerek, milli sembollerin toplumun birleştirici unsurları olduğuna dikkat çekti.

Ümit Özel açıklamasının devamında, benzer olayların toplumda kutuplaşmaya neden olabileceğini belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

Zafer Partisi olarak Türkiye'nin milli ve kültürel değerlerinin korunmasının en önemli sorumluluklardan biri olduğunu ifade eden Özel, İstiklal Marşı'nın Türk milletinin bağımsızlık ruhunun simgesi olduğunu, bu nedenle milli değerlere sahip çıkmaya ve bu konudaki hassasiyetimizi dile getirmeye devam edeceklerini söyledi.