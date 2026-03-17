CHP Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Murat Emir, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in iddiaların asılsız olduğu yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

ANKARA (İGFA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı açıklamaya verdiği 'iddialar asılsız, yargıya taşıyorum' yanıtına sert bir açıklama ile karşılık verdi.

Grup Başkanvekili Emir, yaptığı açıklamada, bakanın uzun ve dolambaçlı cümlelerle cevap vermesinin açıklayıcı bir yanıt olmadığını vurgulayarak, 'Genel Başkanımız Özgür Özel, somut bilgiler ve belgeler ile açıklama yaptı. Aynı somutluk ve bilgiler ışığında bir açıklamayı sizden beklerken, uzun cümleler kurulması bir cevap niteliği taşımıyor' dedi.

Emir, ayrıca CHP'nin Tema İstanbul Projesi'nden Kadıköy 34'üncü Noterliği üzerinden edindiği ve iki ayda bir milyonluk senet ile ödeme yapılan mülke dair Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru yaptığını, ancak dosyanın HSK'ya gönderilip orada kapatıldığını öne sürerek, 'Sorularımız cevapsız bırakıldı. Yargıya şikayetin önünü kapatarak halkımıza şikayetin önünü siz açtınız' ifadelerini kullandı.

