ANKARA (İGFA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hem dış politikada Türkiye'nin pozisyonuna, hem de muhalefetin gündemindeki tartışmalara dair değerlendirmelere yer veren Çelik, açıklamasında, Orta Doğu'daki gelişmelere dair, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi liderliği doğrultusunda senaryoların sürekli güncel tutulduğunu vurguladı.

Çelik, İran ve İsrail ile ilgili, uluslararası hukuk açısından İran'ın tamamen haksız bir saldırıyla karşı karşıya olduğunu ifade ederek, 'Yeniden müzakere masasının kurulması gerekirken yapılan şey daha çok savaş uçağı istemek oluyor. İsrail'in bir devlet olarak suikast yöntemlerine başvurması kabul edilemez. Devletler devlet gibi hareket etmelidir. İsrail'in yaptığı bütün saldırılar gayrı meşrudur.' diye konuştu.

'Bize karşı yükselen tehditlere karşı vereceğimiz cevap merhum Akif'in İstiklal Marşı'dır' diyen Çelik, 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. Bütün gayretimiz bunun için olacaktır.' dedi.

Bu arada Ömer Çelik, gazetecilerin sorusu üzerine, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bugün 'Turpun küçüğü' olarak yaptığı basın açıklamasında Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında yönelttiği iddialara da yanıt verdi.

Çelik, Özgür Özel'in günlerdir bu konuyla ilgili açıklama yapacağını söylediğini ve sürekli ertelediğini belirterek, 'Bakan'ın neden hedef alındığını biliyoruz. Özel'in iddialarını defalarca icat gibi okuduğunu ve sonrasında yalan çıktığını gördük. En son savunma sanayisini hedef almıştı. Bu iş neden Özgür Özel'e düşüyor? CHP kendi gündemine hakim değil' diye konuştu.

Bakan Gürlek'in mal varlığıyla ilgili olarak cevap verdiğini belirten Sözcü Çelik, 'Bunların yalan olduğunu ifade etti. Havada kalan iddialar bunlar.' dedi.

Özgür Özel'in Cumhuriyet tarihinde silgisi kaleminden önce biten ilk siyasetçi olduğunu ifade eden Ömer Çelik,'CHP'ye duyduğumuz saygı gereği söylüyorum; bu gidişle CHP'yi tarihten silecek' yorumunda bulundu.