Bursa'da Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Büyükşehir Meclisi'nin mart ayı ikinci oturumu sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Bursa'daki su krizi, ulaşım sorunları ve BUSKİ'nin yönetim eksikliklerini gündeme taşıdı.

Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Büyükşehir Meclisi'nin mart ayı olağan ikinci oturumunun ardından düzenlediği basın açıklamasında, şehrin yönetimindeki sorunlara dikkat çekti. Başkan Yılmaz, kaynakların verimsiz kullanıldığını vurgulayarak, 'Aslında problem yönetememektir. Kaynaklar maalesef doğru bir şekilde kullanılmıyor' dedi.

Belediye personel politikalarına da eleştiri yönelten Başkan Yılmaz, '5 bine yakın personel alınmış. 2 bine yakın personel çıkarılmış. Bu, Bursa'nın kaynaklarını verimli yönetemediğinin açık göstergesidir' ifadelerini kullandı.

BAŞKAN BOZBEY'E SERT YANIT: 'SORUN ÜRETEN DEĞİL, ÇÖZÜM ÜRETEN TARAFTAYIZ'

Su krizine ilişkin yaptığı açıklamada ise Cumhur İttifakı olarak çözüm odaklı yaklaşacaklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, BUSKİ'nin kötü yönetimi nedeniyle suyun geçmişte bu kadar uygun fiyata verilemeyeceğini yineleyerek, 'Bugün Türkiye'nin en pahalı suyunu Bursalılar içiyor. Bu, yönetimde ciddi bir sorun olduğunu gösteriyor' dedi.

Ulaşım sorunlarına da değinen Başkan Yılmaz, gençlerin ve ulaşım esnafının yaşadığı sıkıntılara dikkat çekerek, 'Geçmişte ulaşımda esnaf parasını düzenli alıyordu. Bugün günlerce alamadıkları paralar var. Bu, yönetim eksikliğini gösteriyor' açıklamasında bulundu.

Geçen yıl yaşanan ulaşım grevini hatırlatan Başkan Oktay Yılmaz, benzer bir durumun bu yıl olup olmayacağının tamamen işçi ile kurum arasındaki ilişkiye bağlı olduğunu söyledi. Yılmaz, açıklamasında şehirdeki yönetim eksikliklerini vurgularken, Cumhur İttifakı olarak çözüm üretmeye hazır olduklarını da belirtti.