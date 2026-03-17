Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'turpun küçüğü' başlığıyla bugün gerçekleştirdiği basın açıklamasındaki iddialarını 'asılsız ve algı operasyonu' olarak nitelendirerek yasal süreç başlatacağını duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine yönelik açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Bakan Gürlek, söz konusu iddiaların herhangi bir somut delile dayanmadığını ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğunu ifade etti.

Açıklamasında 20 yılı aşkın süredir devlet kademelerinde görev yaptığını vurgulayan Bakan Gürlek, mal varlığı beyanlarının yasal çerçevede düzenli şekilde ilgili kurumlara sunulduğunu belirterek, Özgür Özel'in gündeme getirdiği iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu.

https://twitter.com/abakingurlek/status/2033893038129373642

'Tapu kayıtlarında karşılığı olmayan, hayal ürünü bilgilerle kamuoyu yanıltılmak isteniyor' diyen Bakan Gürlek, Özgür Özel'in daha önce de benzer iddialarda bulunduğunu ve bunların gerçeği yansıtmadığının ortaya çıktığını ileri sürerek, söz konusu açıklamaların bir karalama kampanyasının parçası olduğunu söyledi. Yargı görevleri sırasında terör ve organize suçlarla mücadele ettiğine dikkat çeken Bakan Gürlek, bu süreçte hedef alındığını savundu.

Bakan Gürlek, elinde bilgi ve belge olduğunu iddia edenlerin bunu siyasi platformlar yerine yargıya sunması gerektiğini belirterek, 'Bu iftiralar karşısında başta manevi tazminat olmak üzere gerekli yasal süreçleri başlatıyorum' dedi.

Hatırlanacağı gibi bugün CHP Genel Merkezi'nde kameralar karşısına geçerek 'turpun küçüğü' açıklaması yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in mal varlığını açıklamıştı.

CHP lideri Özel, Bakan Gürlek'in 19 yıllık maaşıyla 190 yılda alamayacağı kadar gayirmenkul aldığını iddia etmiş, söz konusu bu iddialara ilişkin mal varlıklarını ID numaraları ile birlikte açıklamıştı.