Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Erdoğan-Trump görüşmesini sert eleştirdi. Trump’ın “hileli seçimleri Erdoğan biliyor” imasını “tesadüf değil” diyerek Türk milletine ve Cumhurbaşkanı’na hakaret olarak niteledi. Özdağ, Heybeliada Ruhban Okulu’nun açılışını Lozan’a aykırı bulurken, Rusya’dan petrol/doğalgaz taleplerini ve Boeing alımı karşılığını sorguladı.OSMANİYE (İGFA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Osmaniye’de partililerle buluştuğu basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki Beyaz Saray zirvesini değerlendirdi.

Özdağ, görüşmenin “mükemmel geçtiği” iddialarına şüpheyle yaklaştığını belirterek, Trump’ın Erdoğan’ı işaret ederek “hileli seçimleri herkesten daha iyi biliyor” demesini “tesadüf değil” olarak yorumladı. Özdağ, bunu hem Türk milletine hem de Erdoğan’a hakaret olarak nitelendirdi.

“MEŞRUİYET KAYNAĞI TÜRK MİLLETİDİR”

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın “Trump Erdoğan’a meşruiyet verecek” açıklamasını da reddeden Ümit Özdağ, “Cumhurbaşkanı’na meşruiyet verebilecek tek kaynak egemen Türk milletidir. Hiçbir ülke, kongre veya BM bunu yapamaz. Bu, Türk milletine hakarettir” dedi. Trump’ın Rahip Brunson meselesini gündeme getirmesini “diplomatik nezaketsizlik” olarak eleştirdi.

HEYBELİADA RUHBAN OKULU VE RUSYA TALEPLERİ

Özdağ, Trump’ın Heybeliada Ruhban Okulu’nun açılmasını talep ettiğini ve Erdoğan’ın “üzerimize düşeni yapacağız” dediğini hatırlatarak, “Patrikhane’nin Beyaz Saray şikayeti sonrası bu talep, Lozan’a aykırı. Okul açılırsa Türkiye’nin devlet saygınlığı tahrip olur; Fener Rum Patriği’ne otorite kalmaz. Bu, Osmanlı’yı kapitülasyonlara sürükleyen bir adım olur” uyarısında bulundu.

Rusya’yla ticarete yönelik talepleri de sorgulayan Özdağ, “Doğalgaz ve petrol almayın diyorlar. Rusya’dan petrol varili 70 dolarken biz 35’e alıyoruz. ABD’den yüzde 30 pahalı LNG anlaşması neden? 2045’e kadar 7 milyar dolarlık yükümlülük, ürün ve ısınma giderlerini yüzde 30 artırır. Neden komşumuzdan almayalım?” dedi.

Sivil nükleer iş birliğini olumlu bulduğunu, Rus teknolojisinden kurtuluşun faydalı olabileceğini belirten Özdağ, Halk Bankası davası için bir yıl süre istendiğini, S-400’lerin akıbetinin belirsiz olduğunu, Katz yaptırımlarının kaldırılması karşılığında Türkiye’den ne istendiğinin net olmadığını kaydetti. Boeing alımı için 200+ uçak taahhüdü iddiasını da “Türk Hava Yolları’nın talebi” olarak değerlendiren Özdağ, “Görüşmenin mükemmel olup olmadığını önümüzdeki süreç gösterecek. Türk kamuoyu, bu taleplerin karşılığını soracak” diyerek, görüşmenin detaylarının kamuoyuyla paylaşılmasını beklediğini söyledi.