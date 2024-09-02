Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla başlayan kutlamalar, Bayrampaşa Kaymakamlık makamında yapılan Tebrikat Töreni ile devam etti. Kutlamalar, dans gösterileri ve Ece Seçkin konseri ile gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü. Başkan Mutlu, “Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin bize bıraktığı bu güzel mirasa, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün izinden ayrılmadan, sahip çıkacağız” dedi.

Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılan büyük zaferin 102. yıl dönümü Bayrampaşa’da coşkuyla kutlandı. Atatürk Parkı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla başlayan kutlamalar, Bayrampaşa Kaymakamlık makamında yapılan Tebrikat Töreni ile devam etti. Kutlamalar, Ada Park’ta dans gösterileri ve Ece Seçkin konseri ile gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü. Konsere yoğun ilgi gösteren Bayrampaşalı’lar belediyenin düzenlediği etkinliklerle zaferi doyasıya kutladı.

Atatürk Anıtı’ndaki törene Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun yanı sıra Bayrampaşa Kaymakamı Abdullah Çiftçi, Garnizon Komutanı Muhabere Albay Ömür Kösemehmet, Bayrampaşa Emniyet Müdürü Ömer Erhan Konanç, Bayrampaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Mamur, CHP Bayrampaşa İlçe Başkanı Alican Çam, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, gaziler, mahalle muhtarları ve STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende Atatürk Anıtı’na çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Başkan Mutlu, buradaki törenin ardından Kaymakam Çiftçi ve Garnizon Komutanı Kösemehmet ile birlikte Bayrampaşa Kaymakamlığı’nda tebrikleri kabul etti.

BAŞKAN MUTLU: BU MİRASA SAHİP ÇIKACAĞIZ

Başkan Mutlu, “Başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bundan tam 102 yıl önce destan yazan kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin bize bıraktığı bu güzel mirasa, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün izinden ayrılmadan, sahip çıkacağız” dedi.

102 YIL ÖNCE YAZILAN DESTAN

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, 26 Ağustos’ta başlayan ve 30 Ağustos 1922’de tarihe altın harflerle yazılmış eşsiz bir zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile vatan topraklarımız düşman işgalinden kurtarılmış, Türk milleti hürriyet ve bağımsızlık içinde yaşama onuruna kavuşmuştur.