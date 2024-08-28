İstanbul Bayrampaşa İsmet Paşa Parkı’nda bulunan ve zamanla yıpranan Atatürk Büstü Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan

Mutlu’nun talimatıyla, belediye ekipleri tarafından boyanarak, yenilendi.

Başkan Mutlu, “Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, Cumhuriyetimizin kazanımlarına ve değerlerine herzaman sahip çıktık, sahip çıkmaya da devam edeceğiz” dedi.

Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ünİstanbul Bayrampaşa İsmet Paşa Parkı’nda bulunan öğretmen temalı Büstü, Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun talimatıyla, belediye ekipleri tarafından yenilendi. Büstün aslına uygun olarak boyanarak yenilenmesiyle parkın ambiyansı da tamamlanmış oldu. Öte yandan İsmetpaşa Mahalle Muhtarı Semih Çelebi, büstün yenilenme sürecini yakından takip ederek ekiplere destek verdi.



Başkan Mutlu, “Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, Cumhuriyetimizin kazanımlarına ve değerlerine her zaman sahip çıktık, sahip çıkmaya da devam edeceğiz” dedi.