Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde bugün parçalı ve az bulutlu havanın etkili olacağını, doğu bölgelerde ise akşam saatlerinden itibaren yağışların görüleceğini duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 30 Ekim Perşembe gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Buna göre Türkiye genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor.

Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlar görülecek, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı etkili olacak.

Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güneyi, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda pus ve yer yer sis beklenirken, hava sıcaklıklarının batı ve iç bölgelerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde, doğu kesimlerde ise normaller civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Bu arada rüzgarın ise genellikle güneyli; doğu ve güneydoğu kesimlerinde ise kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.