Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yurdun büyük bölümünde yağış beklenirken, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da çığ ve kar erimesi tehlikesine karşı uyarı yapıldı. Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji, 24 Şubat Salı gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusu ve Çorum, Amasya, Batman ile Siirt çevrelerinde yağış bekleniyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde, iç ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Öte yandan Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi riski bulunuyor.

Yetkililer, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, rüzgarın ise genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.