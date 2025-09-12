Meteoroloji'nin günlük hava tahmin raporuna göre, Trakya'nın batısı ve Karadeniz kıyılarında yağış, yurdun doğusunda mevsim normallerinde sıcaklık bekleniyor. Diğer bölgelerde sıcaklık mevsim normallerinin üstünde olacak. Rüzgar ise kuzeyden hafif, zamanla orta kuvvette esecek.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Eylül Cuma gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Yapılan tahminlere göre Türkiye'nin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ile Samsun çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edildi.

Hava sıcaklığının, yurdun doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.