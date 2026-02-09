Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şubat Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. 58 maddenin görüşüldüğü toplantıda imar planı değişiklikleri, ilçe belediye meclis kararları ve komisyon raporları tek tek görüşülerek meclisin onayından geçti.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Şubat Meclis Toplantısında, Raylı Sistem, Bilim Merkezi ve altyapı konusunda tarihi nitelikle bazı kararlar alındı.

Binlerce kişinin beklediği Raylı Sistem Projesi'nin depolama alanının inşası için mecliste 'kamu yararı' kararı alındı ve ayrıca SASKİ'ye 1 milyon kişinin suyunu güvence altına almak için 1 milyar TL'lik kaynak kullanma yetkisi de verildi.

Bilim Merkezi'ni TÜBİTAK'a entegre edecek sözleşme için ise yetki alınan meclise başkanlık eden Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, 'Sapanca Gölü, kentsel dönüşüm ve raylı sistem başta olmak üzere Yazlık Kavşağı, Bilim Merkezi, Şehir Kütüphanesi, AFA, AKM ve Sapanca Park gibi projelerle Büyükşehir'imiz kararlılıkla çalışmaktadır' dedi.

ALEMDAR LİDERLİĞİNDE:

İlçe belediye başkanları, meclis üyeleri, Büyükşehir bürokratları ve vatandaşların katıldığı meclise Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu başkanlık etti.

58 gündem maddesinin bir bir görüşüldüğü toplantıda Raylı Sistem, Bilim Merkezi ve altyapı konusunda tarihi nitelikte kararlar alındı.

İLK 'FİİLİ İNŞA' ADIMI

Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattı Projesi kapsamında Tepekum Mahallesi'nde planlanan tramvay depolama alanı için kamu yararı kararı alındı. Şimdi ise stadyum bölgesindeki alanda Raylı Sistem için depolama alanı kurulacak.

Bu kararla birlikte binlerce kişinin beklediği raylı sistem projesi için ilk inşa adımının önü açıldı.

BİLİM MERKEZİ VE TÜBİTAK:

Mecliste ayrıca Bilim Merkezi'nin iç teşrifatı için Başkan Yusuf Alemdar'a TÜBİTAK ile proje sözleşmesi yapması için yetki verildi. Bu imza ise Bilim Merkezi'nin TÜBİTAK'laa entegrasyonu sağlayacak.

SUYUN GELECEĞİNE DEV YATIRIM

Ayrıca mecliste SASKİ'nin içme suyu, kanalizasyon, altyapı yatırımları, su kayıplarının azaltılması, araç-ekipman alımları için 1 Milyar TL'lik kredi kullanımına karar verildi.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın liderliğinde, Sakarya'nın geleceğine yön verecek çok önemli projelerin birer birer hayata geçirildiğini söyledi.

BÜYÜKŞEHİR AYNI ANDA HER ALANDA

Işıksu, 'Bugün gelinen noktada Sapanca Gölü, kentsel dönüşüm ve raylı sistem başta olmak üzere Yazlık Kavşağı, Bilim Merkezi, Şehir Kütüphanesi, ilçelere sosyal parklar, futbol ve basketbol sahaları, kapalı spor salonları, AFA, AKM ve Sapanca Park gibi projelerle Büyükşehir Belediyemiz birçok alanda kararlılıkla çalışmaktadır. Herhangi bir ayrım gözetmeden, eşit ve adil hizmet anlayışıyla, şehrimize kalıcı eserler kazandırma hedefiyle yoluna devam ediyor' ifadelerini kullandı.

28 ŞUBAT DEMOKRASİNİN ZEDELENDİĞİ GÜN

Gündem dışı söz alan AK Parti Meclis Üyesi Yasemin Turan ise 28 Şubat'ın millet iradesinin baskı altına alındığı, demokrasinin zedelendiği karanlık bir süreç olduğunu belirterek, '28 Şubat, yalnızca bir tarih değildir, millet iradesinin vesayet anlayışıyla baskı altına alınmaya çalışıldığı, demokrasinin zedelendiği, temel hak ve özgürlüklerin fiilen askıya alındığı bir dönemin adıdır' ifadelerini kullandı.

GÜNDEM MADDELERİ

5,9,10,12,13,14 ve 15'nci maddeler oy çokluğuyla olmak üzere 1'nci maddeden 18'nci maddeye kadar olan gündem imar ve bayındır komisyonundan geldiği şekilde kabul edildi. 19'ncu madde oy birliğiyle 20'nci madde ise oy çokluğuyla kabul edildi.

21'den 36'ncı maddeye kadar olan gündem ise imar ve bayındırlık komisyonuna havale edildi. 45'nci madde oy çokluğuyla olmak üzere 37'nci maddeden 58'nci maddeye kadar olan gündem oy birliğiyle kabul edildi.