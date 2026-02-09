Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, 33 yıl önce katledilen gazeteci-yazar Uğur Mumcu'nun davasını izlemek üzere Ankara'daki duruşmada yer aldı ve adalet çağrısını yineledi.

ANKARA (İGFA) - Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, 24 Ocak 1993'te bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden gazeteci-yazar Uğur Mumcu'nun davasının duruşmasını izlemek üzere Ankara'ya gitti.

Başkan Dalgıç, geçen ay Mudanya'da düzenlenen anma programında yaptığı çağrıyı gerçekleştirerek, ilçeden bir ekiple birlikte Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma salonunda yer aldı.

Duruşmaya Mumcu ailesi ve CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın yanı sıra CHP Mudanya İlçe Başkanı Seda Bozdağ Güzelkaya, Gençlik ve Kadın Kolları başkanları ile partili Mudanya Belediye Meclis üyeleri de katıldı.

'Bugün buradayız, yarın daha fazla olacağız' diyen Başkan Dalgıç, bu davanın peşini bırakmayacaklarını söyledi. Açıklamasında, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması ve sorgulama görevinin yerine getirilmesi vurgusu yapan Başkan Dalgıç, Uğur Mumcu'nun adının faili meçhul cinayetlerle değil; yazdıklarıyla, düşünceleriyle ve öğrettikleriyle anılması gerektiğini kaydetti.