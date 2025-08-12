Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Türkiye’nin kuzeydoğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.ANKARA (İGFA) - Kars, Ardahan, Artvin’in doğusu, Iğdır’ın güneyi, Ağrı’nın kuzey ve doğusu ile Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinde yağış beklenirken, diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ege ve Akdeniz bölgelerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek; diğer bölgelerde ise normaller civarında kalacak.

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Ancak Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar (40-70 km/saat) bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.