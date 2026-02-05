Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. (MKE), Mısır'da uzun menzilli topçu mühimmatı ve fişek üretim tesisleri kuracak, yerli ve millî silah sistemlerini Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine kazandırmaya devam ediyor.

ANKARA (İGFA) - Haftalık basın bilgilendirme toplantısında Millî Savunma Bakanlığı, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi'nin (MKE) savunma sanayindeki önemli adımlarını duyurdu.

Bakanlık açıklamasına göre, Mısır ile savunma sanayii iş birliğinin bir yansıması olarak 155 mm uzun menzilli topçu mühimmatı ve fişek üretim tesislerinin kurulmasına yönelik sözleşme imzalandı.

Kurulum sonrası tesislerin yönetimi ve bölgesel ihracat potansiyelinin artırılması amacıyla MKE ve Mısır makamları arasında ortak şirket kurulmasına da karar verildi.

MKE, SUUDİ ARABİSTAN'DA TOLGA'YI TANITACAK

MKE, Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde 8-12 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Dünya Savunma Fuarı'nda (WDS) TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi ihracatını tanıtacak.

Bakanlık ayrıca Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine; ASELSAN üretimi ALP 100-G Alçak İrtifa Radar Sistemi, Arayıcı Başlık Radarları ve Orta Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi SİPER-1 Bataryasının alındığını açıkladı.

Öte yandan Kara Kuvvetleri Komutanlığı için muhtelif Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) keşif araçları da ilk kez envantere girdi. Ayrıca, TÜBİTAK SAGE iş birliğiyle ASFAT tarafından geliştirilen Hassas Güdüm Kiti (HGK-84) de Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi. Bakanlık, yerli ve millî savunma sistemleriyle TSK'nın imkân ve kabiliyetlerinin artırılmaya devam edildiğini vurguladı.