6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 18 ili etkileyen depremlerin ardından başlatılan Asrın İnşa Seferberliği ile Türkiye tarihinin en büyük yeniden inşa hamlesi hayata geçirildi.

BURSA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında 455 bini aşkın konut, köy evi ve iş yeri tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi.

Kahramanmaraş Öncesi Kahramanmaraş Sonrası

DEPREM BÖLGESİ AYAĞA KALDIRILDI

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerle sarsılan bölgede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan Asrın İnşa Seferberliği kapsamında 18 ilde yürütülen çalışmalarla 455 bini aşkın konut, köy evi ve iş yeri tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi.

Türkiye'nin yakın tarihindeki en büyük afetlerinden biri olarak kayıtlara geçen depremler, 108 bin kilometrekarelik alanda 14 milyon vatandaşı doğrudan etkiledi. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya başta olmak üzere 11 il afet bölgesi ilan edilirken, Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman'ın da eklenmesiyle kapsam 18 ile çıkarıldı.

TÜRKİYE TARİHİNİN EN BÜYÜK ŞANTİYE ORGANİZASYON

Depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Emlak Konut GYO ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 11 ilde 174 ayrı alanda 3 bin 481 şantiye kuruldu. Bu çalışmalar, Türkiye tarihinin en büyük şantiye organizasyonu olarak tarihe geçti.

Gaziantep Nurdağı

İLK TEMEL 15. GÜNDE ATILDI

Afetin ardından tarihte eşi görülmemiş bir hızla harekete geçildi. İlk temeller 15'inci günde atılırken, 45'inci günde Gaziantep Nurdağı'nda köy evleri teslim edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Vatandaşımızı darda, yoklukta, sokakta bırakmadık ve bırakamayız' sözleri, sürecin temel yaklaşımı oldu.

SON BİR YILDA YÜZ BİNLERCE ANAHTAR TESLİM EDİLDİ

2025 yılı boyunca teslimatlar hız kesmeden sürdü. 24 Ocak'ta Malatya'da 201 bininci, 19 Haziran'da Kahramanmaraş'ta 250 bininci, 6 Eylül'de Malatya'da 300 bininci ve 15 Kasım'da Adıyaman'da 350 bininci konut teslim edildi.

Malatya

27 Aralık 2025'te Hatay'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı 'Asrın İnşası Türkiye'nin Başarısı: 455 Bin Konut Tamam' töreniyle süreçte kritik bir eşik aşıldı. Toplamda 367 bin 995 konut, 65 bin 672 köy evi ve 21 bin 690 iş yeri olmak üzere 455 bin 357 bağımsız bölümün inşası tamamlandı.

Hatay Dikmece

YERİNDE DÖNÜŞÜMLE VATANDAŞLARA EK DESTEK SAĞLANDI

Evini kendi yerinde yapmak isteyen depremzedeler için 'Yerinde Dönüşüm' modeli devreye alındı. 18 ilde orta, ağır hasarlı ya da yıkık konutlar için vatandaşlara konut başına 750 bin TL hibe ve 750 bin TL kredi, , 40 bin TL proje desteği sağlandı.

İş yerleri için ise 400 bin TL hibe, 400 bin TL kredi ve 40 bin TL proje desteği verildi. Bu kapsamda 124 bin bağımsız bölüm için ilave destek sunuldu.

Hatay Kumlu

KÖY EVLERİ VE KIRSAL ALANLAR YENİDEN KURULDU

Deprem bölgesinde 65 bin 672 köy evi inşa edildi. En fazla köy evi Kahramanmaraş, Hatay, Malatya ve Adıyaman'da yapıldı.

Hatay'ın Kumlu ilçesinde Türkiye'nin ilk kırsal uydu kenti Cumhuriyet Mahallesi kuruldu. Kumlu, Reyhanlı ve Antakya'daki 21 mahalleden taşınan vatandaşlar için 777 köy evi tamamlandı.

ESNAFIN YENİDEN AYAĞA KALKMASI SAĞLANDI

TOKİ ve Emlak Konut GYO iş birliğiyle deprem bölgesinde 21 bin 690 iş yeri inşa edildi. Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman en fazla iş yerinin yapıldığı iller oldu.

Bu yatırımlarla esnafın yeniden ayağa kalkması ve bölgesel ekonominin canlandırılması hedeflendi.

Adıyaman İndere

DEV ŞANTİYELER VE UYDU KENTLER KURULDU

Malatya İkizce, 28 bin 289 bağımsız bölümle Türkiye'nin en büyük şantiyesi oldu. Adıyaman İndere, Hatay Dikmece ve Kahramanmaraş Altınova projeleri de en büyük şantiyeler arasında yer aldı.

Bu alanlarda ileri mühendislik teknikleri kullanılarak akıllı şehirler ve modern uydu kentler inşa edildi.

TARİHİ ÇARŞILAR VE ŞEHİR MERKEZLERİ YENİDEN AYAĞA KALKTI

Hatay Uzun Çarşı, Atatürk Caddesi ve Kurtuluş Caddesi başta olmak üzere depremde ağır hasar gören şehir merkezleri yeniden inşa edildi. Habib-i Neccar Camii, Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın katıldığı törenle yeniden ibadete açıldı.

Malatya Bakıcılar Çarşısı, Kahramanmaraş Kapalı Çarşı ve Adıyaman merkezdeki ticaret alanları da projelerle ihya edildi.

Hatay Defne Atık Su Tüneli İnşası

ALTYAPI ÇALIŞMALARI

Deprem bölgesinde toplam 11 bin kilometrelik altyapı çalışması yürütülüyor. Hatay Defne'de 11.2 kilometre uzunluğunda 5.6 metre çapında Türkiye'nin en büyük atık su tüneli inşası devam ederken İskenderun Sahili'nde Türkiye'nin en kapsamlı sahil düzenleme projelerinden biri hayata geçirildi.

İL İL ASRIN İNŞA SEFERBERLİĞİ



Deprem bölgesinde Adana'dan Şanlıurfa'ya, Bingöl'den Tunceli'ye kadar toplam 18 ilde yüz binlerce bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim edildi. En fazla teslimat Hatay'da 153 bin 755 bağımsız bölümle gerçekleşti.