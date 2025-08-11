Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine 12-13 Ağustos 2025 tarihlerinde Türkiye’ye resmi bir ziyaret düzenleyecek. Ziyaret kapsamında, stratejik ortak Gürcistan ile iş birliğinin güçlendirilmesi ve bölgesel-küresel gelişmeler ele alınacak.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle 12-13 Ağustos 2025’te Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

Kavelaşvili’nin Türkiye’ye yapacağı ilk resmi ziyaret, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın daha da geliştirilmesi açısından önem taşıyor.

Ziyaret sırasında, Türkiye ve Gürcistan arasındaki iş birliğinin her alanda ilerletilmesi için atılacak adımlar masaya yatırılacak.

Ayrıca, güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında kapsamlı görüş alışverişinde bulunulacak.