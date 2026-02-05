Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Afyonkarahisar'da 4 bin 370 sosyal konutun hak sahiplerini belirleyecek kura çekimini gerçekleştirdi.

AFYONKARAHİSAR (İGFA) - Afyonkarahisar'da, 'Yüzyılın Konut Projesi 500 Bin Sosyal Konut' kapsamında kura çekimi töreni düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kamil Miras Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen törende, Afyonkarahisar'a kazandırılacak 4 bin 370 konutun hak sahiplerini belirledi. Bakan Göktaş, sosyal devlet anlayışıyla Türkiye genelinde dayanıklı ve aile dostu konut projeleri yürüttüklerini vurgulayarak, '81 ilin tamamında hayata geçirdiğimiz 500 bin sosyal konut, şehirlerin planlı büyümesini ve mahalle kültürünü güçlendiren bir yatırımdır' dedi.

Konuşmasında Afyonkarahisar'a bugüne kadar yaklaşık 139 milyar liralık yatırım yapıldığını, evde bakım, yaşlı ve engelli aylıkları gibi sosyal desteklerin de sürdüğünü belirten Bakan Göktaş, ayrıca, mobil sosyal hizmet araçlarıyla tüm mahalle ve köylere ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Törende, Bakan Göktaş butona basarak kura çekimini gerçekleştirirken, Zafer Meydanı'ndaki stant ve mobil sosyal hizmet aracını da ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi ve hizmetlere ilişkin bilgi aldı.

Stantta ayrıca, Aile ve Gençlik Fonu kapsamındaki evlilik kredisi ve 2025 yılı itibarıyla doğan her çocuk için hiçbir kriter aramaksızın verilen doğum yardımına ilişkin bilgi veren Bakan Göktaş, vatandaşlarla da sohbet etme imkanı buldu.