Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin devam eden 14 Bin Konut Projesi kapsamında Güneyşehir'deki 4 bininci hak sahibi belirlendi.

GAZİANTEP (İGFA) - Kura töreninde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep Valisi Kemal Çeber önderliğinde ortaya konulan Gaziantep Modeli'ne değinerek, kentin deprem sonrası en hızlı toparlanan il olduğunu belirtti. Yılmaz, şehri kalkınma ve gelişme yönleriyle takdir ettiklerini söyledi.

Kaliteli, güvenli ve erişilebilir konutları uygun fiyatlarla vatandaşlarla buluşturmayı hedefleyen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gazi Konut, vatandaşları ev sahibi yapıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla Güneyşehir'de yeni etaptaki bin hak sahibi belirledi.

Yoğun nüfus artışıyla birlikte ortaya çıkan konut ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan projede noter huzurunda Güneyşehir'de 4 bininci hak sahibi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz tarafından belirlendi. Coşkunun yaşandığı kura çekiminde hak sahipleri büyük sevinç yaşadı.

YILMAZ: GAZİANTEP'İ BİR ÖRNEK OLARAK ANLATMAMIZ LAZIM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kura töreninde deprem şehitlerini rahmetle anarak yaraların sarılması için büyük gayret gösterdiklerini söyledi. Deprem sonrası kamu bütçesinden 90 milyar TL harcama yapıldığını belirten Yılmaz, '455 bin konutu teslim ettik. Gaziantep'te 25 bin 237 konut, 4 bin 463 köy evi, 1.353 iş yeri hak sahiplerine verildi. Gaziantep en hızlı toparlanan ilimiz oldu. Bu tesadüf değil, Gaziantep Modeli sayesinde' dedi.

Yılmaz, merkezi idare, yerel yönetim, iş dünyası ve sivil toplumun ortak hedefe kilitlendiğini vurgulayarak Gaziantep'i hem medeniyet hem de modern üretim şehri olarak takdir ettiklerini ifade etti.

GAZİANTEP MODELİ'Nİ TÜRKİYE'DE YAYGINLAŞTIRIRSAK HİÇBİR SORUNUMUZ KALMAZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gaziantep'in ülkenin dört bir yanından gelen vatandaşlara yuva olduğunu vurgulayarak, 'Gaziantep birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin şehri. Suriye'deki istikrarla birlikte daha farklı bir ekonomik yapıya gidecek ve büyümeye devam edecek. Gaziantep Modeli'ni Türkiye'ye yaygınlaştırırsak ev fiyatları ve kiralar makul düzeye gelir, enflasyonla mücadeleye ve sosyal adalete büyük katkı sağlar. Taş üstüne taş koymak emek, alın teri ve birlik beraberlik gerektirir' dedi.

ŞAHİN: ŞİKAYET ETMİYOR ÇARE BULUYORUZ

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, konuşmasında 'Gaziantep Modeli birlikten kuvvet doğar modeli' diyerek kentteki yöneticilerin kardeşlik ruhuyla hareket ettiğini vurguladı. Şahin, vatandaşların konut ve kira sorununa çözüm ürettiklerini belirterek, 'İki yıl önce burası dağdı, kimse inanmadı, bugün bir şehir ortaya çıktı. Esnaf birliklerine kooperatif kurdurduk, organize sanayide 15 bin konut için alan ayırdık. Kardeşlik modelimiz Türkiye modeli olana kadar çalışmaya devam edeceğiz' dedi.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR 14 BİN KONUTUN YAPIMINI SÜRDÜRÜYOR

Yoğun nüfus artışıyla birlikte ortaya çıkan konut ihtiyacını karşılamak amacıyla, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gazi Konut tarafından başlatılan 14 Bin Konut Projesi Gazi şehrin yeni uydu kentlerinde her gelir grubuna hitap eden esnek ve farklı ödeme planlarıyla binlerce aileyi ev sahibi yapmayı amaçlıyor.

4 bin konutu Kuzeyşehir ve 10 bin konutun ise Güneyşehir bölgelerinde olmak üzere Gazi Konut aracılığıyla 2+1 ve 3+1 daire tiplerinde projeler hayata geçirilirken, her altı ayda bir bin konutun hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.