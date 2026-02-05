Ankara Üniversitesi, 'Asrın Felaketi' olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin 3. yıl dönümünde, afette hayatını kaybeden öğrencilerini dualarla andı.

ANKARA (İGFA) - 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan felaketin 3. yıl dönümünde, afette yaşamını yitiren 17 Ankara Üniversitesi öğrencisinin hatırasını yaşatmak için Beşevler 10. Yıl Yerleşkesinde yaptırılan Deprem Anıtı önünde anma töreni düzenlendi.

Program, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Koca ve Dr. Samet Tengiz'in Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Daha sonra, eller semaya açılarak depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Rektör yardımcıları, dekanlar, müdürler, akademisyenler ve idari personelin katıldığı programda konuşan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, 3 yıldır her 6 Şubat'ta Deprem Anıtı'nda toplanarak felakette hayatını kaybedenleri rahmetle yâd ettiklerini belirtti. Ünüvar, 'Burada, zeytin ağacının gölgesinde 17 kardeşimizin adını yaşatıyoruz. Bu üniversite yaşadığı sürece onların adı da yaşayacaktır' dedi.

6 Şubat 2023 tarihinde büyük bir şokla uyandıklarını ve aynı gün içinde yaşanan iki büyük deprem sonucunda 50 binin üzerinde vatandaşın hayatını kaybettiğini ifade eden Ünüvar, 'Onların umutları vardı, hayalleri vardı, yapmak istedikleri vardı. Geride kalan bizlere düşen görev, onların hayallerini, umutlarını, yapmak istediklerini yapmak için gayret sarf etmek. Çünkü dünya hayatı bir bayrak yarışı gibi. Herkes görevini bitiriyor, sonra bayrağı başkasına devrediyor. Bizler de 6 Şubat 2023'te hayatını kaybeden 17 öğrencimizin bayrağını, 17 canımızın bayrağını aldık, taşıyoruz' ifadelerini kullandı.

Ankara Üniversitesi mensuplarının depremin hemen ardından başlattığı yardım faaliyetleri ve depremzedelere yönelik çalışmalarından da bahseden Ünüvar, 'Düşenin elinden tutmak gerekir. Yapılan yardımların her birisi çok kıymetli ve değerliydi. Bu, bir üniversitenin sadece laboratuvardan, sadece dersliklerden ya da yapılan araştırmalardan ibaret olmadığını gösterdi. Bununla da gurur duyuyoruz' dedi.

Ünüvar, bu vesileyle 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet dilediğini belirterek, 'Allah bir daha böyle bir felaket yaşatmasın' diye konuştu.

Ünüvar, depremlerde hayatını kaybeden Ankara Üniversitesi öğrencilerinin isimlerini okuyarak konuşmasını tamamladı.

Rektör Ünüvar ve beraberindekiler, daha sonra, afette hayatını kaybeden Ankara Üniversitesi öğrencilerinin fotoğrafları ve isimlerinin yer aldığı Deprem Anıtı'na karanfil bıraktı.