Milli Savunma Bakanlığı, TSK'nın sınır içi ve ötesi güvenlik faaliyetlerinin kararlılıkla sürdüğünü duyurdu. Son bir haftada 5 PKK'lının teslim olduğunu, toplam 755 km tünel imha edildiğini duyuran Bakanlık, sınırda 125 kişinin yakalandığını belirterek, yılbaşından bu yana 644 kişi yasa dışı geçişine izin verilmediğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık basın bilgilendirme toplantısında gündemdeki gelişmeleri paylaştı. Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sınır içi ve ötesinde güvenlik ve terörle mücadele faaliyetlerinin kararlılıkla sürdüğünü duyurdu.

Tuğamiral Aktürk, operasyona ilişkin olarak bu hafta 5 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu, harekât bölgelerinde mayın, el yapımı patlayıcı, mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, beka ve güvenliğimize yönelen risk ve tehdit unsurları ile mücadelesini sınırlarımızda ve ötesinde kararlılıkla sürdürmektedir.



Devam eden operasyon ve arama-tarama faaliyetleri kapsamında hafta içerisinde 5 PKK'lı terörist daha teslim oldu.

Menbic'de imha edilen 2 kilometrelik tünelle birlikte Suriye Harekât Alanlarında toplam imha edilen tünel uzunluğunun 755 kilometreye ulaştığı belirtildi.

Hudut güvenliğine ilişkin de bilgi veren Aktürk, hafta boyunca 16'sı terör örgütü mensubu olmak üzere toplam 125 kişinin yakalandığını, 1 Ocak'tan bu yana yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanan kişi sayısının 644'e yükseldiğini ifade etti.

Ayrıca, bu yıl içerisinde yasa dışı geçiş girişimleri engellenen kişi sayısı 5 bin 890'a ulaştı. Hakkâri ve Van hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde ise toplam 77 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.