Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre; Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Ordu, Kars, Ardahan, Erzurum'un kuzeyi ve Van'ın doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 02 Eylül Çarşamba gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Ordu, Kars, Ardahan ile Erzurum'un kuzey ve Van'ın doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ilk saatlerde Marmara'nın doğusu, Trakya'nın batısı ile Bolu çevrelerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgae genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.