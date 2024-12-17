Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemiz doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Rize'nin doğusunun yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 Aralık Salı gününe ilişkin günlük hava tahmin raporunu yayımladı.

Yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenmektedir. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, Orta Karadeniz kıyılarında batılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları ülke genelinde 2 ila 4 artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, yurdun batı kesimlerinde kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta, Batı Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Orta Karadeniz kıyılarında batılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat)esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.