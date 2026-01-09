Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceğini, birçok bölgede kuvvetli yağış, fırtına, buzlanma ve çığ riskinin etkili olacağını duyurdu. Vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Ocak Cuma gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Son tahminlerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Marmara'nın bazı illerinde aralıklı yağış görülecek. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörüldü.

Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Hatay, Osmaniye ve Ordu çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması beklenirken, sel ve ulaşımda aksamalara karşı uyarı yapıldı. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarına düşeceği, özellikle sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olaylarının görüleceği belirtildi.

Rüzgarın ise Marmara'nın kuzeyi, Güney Ege, Doğu Akdeniz ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden 40-70 km/saat hızla fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Ayrıca Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunduğu vurgulandı.

Meteoroloji, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini hatırlattı.