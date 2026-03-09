Bunlar da ilginizi çekebilir

Bakanlık, gelişmeler doğrultusunda yapılacak değerlendirmeler sonucunda ihtiyaç duyulması halinde ilave güvenlik tedbirlerinin de alınabileceğini vurguladı.

Açıklamada, alınan kararın bölgedeki güvenlik gelişmeleri doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtilirken, Türkiye'nin KKTC'nin güvenliğine yönelik tedbirleri yakından takip ettiği ifade edildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, kademeli planlamalar çerçevesinde 6 adet F-16 Fighting Falcon savaş uçağı ile hava savunma sistemlerinin an itibariyle itibaren KKTC'ye konuşlandırıldığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, bölgedeki gelişmeler doğrultusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğini artırmak amacıyla 6 adet F-16 Fighting Falcon savaş uçağı ve hava savunma sistemlerinin konuşlandırıldığını açıkladı.

