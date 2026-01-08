Antalya'da kendilerini polis olarak tanıtarak bir eve giren ve yaklaşık 4 milyon dolar değerindeki kripto parayı gasbeden şüphelilere yönelik operasyonda 13 kişi yakalandı, 10'u tutuklandı.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne yapılan başvuru üzerine, Muratpaşa ilçesinde yaşanan milyon dolarlık kripto para gaspı olayıyla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Müştekinin ifadesine göre, kendilerini polis olarak tanıtan ve resmi polis kıyafeti giyen şüpheliler, sahte arama evraklarıyla ikamete girdi. Şüphelilerin evde bulunan kişileri plastik kelepçe ile etkisiz hale getirerek, yaklaşık 4 milyon dolar değerindeki kripto parayı tehdit yoluyla yağmaladığı belirtildi. Olayla ilgili yürütülen kapsamlı ve titiz çalışmalar sonucunda, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 13 şüpheli aynı gün yakalandı. Şüphelilerden 3'ü Antalya Havalimanı'nda, 10'u ise il merkezinde gözaltına alındı.

https://twitter.com/AntalyaEmniyet/status/2009285483851812879

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 tabanca, 45 fişek, 1 el telsizi, sahte polis kimlik kartları, çeşitli ekipmanlar ile yüklü miktarda döviz ve dijital materyaller ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 10'unun tutuklandığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.