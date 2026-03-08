Güzelbahçe Belediyesi tarafından Yelki Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Gülşah Durbay Yaşam Merkezi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlenen törenle açıldı. Manisa'nın ilk kadın belediye başkanı olan ve yaşamını yitiren Gülşah Durbay'ın adını taşıyan merkez, kadınların dayanışma ve gelişim noktası olacak.

İZMİR (İGFA) - Güzelbahçe Belediyesi tarafından Yelki Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Gülşah Durbay Yaşam Merkezi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Manisa'da seçilen ilk kadın belediye başkanı olarak Şehzadeler Belediye Başkanlığı görevini yürütürken mücadele ettiği hastalık nedeniyle hayatını kaybeden merhum Gülşah Durbay'ın adını taşıyan merkezin açılışına çok sayıda siyasetçi, belediye başkanı ve vatandaş katıldı.

Durbay'ın anne ve babası Fatma ve Osman Durbay'ın da yer aldığı programa CHP Genel Başkan Yardımcısı Güldem Atabay, CHP İzmir milletvekilleri Ednan Arslan ve Salih Uzun, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun ile çok sayıda davetli katıldı. Programda konuşmalar öncesinde Gülşah Durbay'ın hayatından kesitlerin yer aldığı kısa film gösterimi gerçekleştirildi.

'GÜLŞAH'IN MÜCADELESİ BU MERKEZDE YAŞAYACAK'

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay konuşmasında, Gülşah Durbay'ın yaşamı boyunca büyük bir mücadele verdiğini ve siyasette önemli izler bıraktığını söyledi. Günay, Durbay ile yıllar önce Manisa'da yürüttükleri siyasi çalışmalar sırasında tanıştıklarını anlatarak, 'Gülşah durmadan çalıştı, yılmadı, mücadele etti. Manisa'da gerçekten önemli bir başarıya imza attı. Bugün açtığımız bu yaşam merkeziyle Gülşah'ın adı ve mücadelesi Güzelbahçe'de yaşamaya devam edecek. Burası yalnızca bir bina olmayacak; kadınların sesi ve mücadelesi burada yankılanacak' dedi.

'GÜLŞAH GİBİ KADINLAR ÇOĞALACAK'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Güldem Atabay ise konuşmasında Gülşah Durbay'ın ailesine teşekkür ederek, mücadeleci kadınların toplum için büyük değer taşıdığını ifade etti. Kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesinin önemine dikkat çeken Atabay, Gülşah Durbay gibi güçlü kadınların sayısının artacağına inandığını dile getirdi.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu da Durbay'ın hastalığına rağmen görevini büyük bir özveriyle sürdürdüğünü belirterek onun özellikle gençler için önemli bir rol model olduğunu söyledi. Bakırlıoğlu, 'Gülşah Durbay büyük hayalleri olan bir liderdi. Bu yaşam merkezi de o hayallerin bir parçası. Bundan sonra onun hayallerini yaşatmak bizim sorumluluğumuz' ifadelerini kullandı.

'KADIN MÜCADELESİ TOPLUMUN ORTAK SORUMLULUĞU'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da konuşmasında 8 Mart'ın yalnızca bir kutlama günü değil, kadınların hak ve eşitlik mücadelesinin simgesi olduğunu belirtti. Tugay, Gülşah Durbay'ın çalışkanlığı ve ilkeleriyle örnek bir siyasetçi olduğunu vurgulayarak, kadınların hayatın her alanında eşit şekilde yer alması gerektiğini söyledi.

Programda konuşan CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi Gizem Göçtü, Yelki Mahalle Muhtarı Ayşe Görgülü ve Güzelbahçe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Duygu Yılmaz da Gülşah Durbay'ın adını taşıyan merkezin kadınların dayanışma, eğitim ve gelişim alanı olacağını ifade etti.

Kadınların eğitim alabileceği, sosyal faaliyetlere katılabileceği ve çeşitli etkinliklerin düzenleneceği merkezde kadınların hem öğrenmesi hem de üretmesi hedefleniyor.

MOR BALONLAR GÖKYÜZÜNE BIRAKILDI

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi. Kadınlara yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla mor balonlar gökyüzüne bırakıldı. Protokol üyeleri daha sonra yaşam merkezini gezerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Açılış programı sonunda Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, törene katılan kadınlara çiçek takdim etti.