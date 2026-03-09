AFAD, Denizli'nin Buldan ilçesinde 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem çevre illerde de hissedildi.
DENİZLİ (İGFA) - AFAD'ın verilerine göre deprem, saat 09.21'de kaydedilen depremin merkez üssü Denizli'nin Buldan ilçesi olarak kaydedildi.
5,1 büyüklüğündeki depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi.
Sarsıntı, Denizli'nin yanı sıra çevre il ve ilçelerde de hissedildi.
Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, deprem ardından ekiplerin saha taramalarını başlattığı an itibariyle olumsuz bir durum olmadığını duyurdu.
Kaynak: RSS