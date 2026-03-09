Bunlar da ilginizi çekebilir

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, deprem ardından ekiplerin saha taramalarını başlattığı an itibariyle olumsuz bir durum olmadığını duyurdu.

Sarsıntı, Denizli'nin yanı sıra çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

DENİZLİ (İGFA) - AFAD'ın verilerine göre deprem, saat 09.21'de kaydedilen depremin merkez üssü Denizli'nin Buldan ilçesi olarak kaydedildi.

AFAD, Denizli'nin Buldan ilçesinde 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem çevre illerde de hissedildi.

