İzmir'in Karabağlar ilçesinde çevre sakinlerinin şikâyeti üzerine yapılan incelemede bir meskende yoğun çöp birikimi tespit edildi. Mahkeme kararıyla eve giren belediye ekipleri, temizlik çalışmalarında şu ana kadar 12'den fazla kamyon dolusu atık çıkardı.

İZMİR (İGFA) -İzmir'in Karabağlar ilçesi Gülyaka Mahallesi'nde bulunan bir meskende, çevre sakinlerinden gelen şikâyetler üzerine belediye ekipleri tarafından inceleme yapıldı.

Yapılan denetimlerde ev içerisinde yoğun çöp ve atık birikimi olduğu, hijyen koşullarının ciddi şekilde bozulduğu ve durumun halk sağlığı açısından risk oluşturduğu belirlendi. İncelemelerde ayrıca böcek ve kemirgen oluşumuna ilişkin bulgulara rastlanırken, kötü koku, bozulmuş gıda maddeleri ve sağlığı tehdit eden unsurlar tespit edildi.

Konu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında değerlendirilerek Karabağlar İlçe Hıfzıssıhha Kurulu gündemine taşındı. Kurul kararı doğrultusunda mesken sahiplerine temizlik ve düzenleme yapılması için süre verildi.

Verilen süre içerisinde gerekli işlemlerin yapılmaması üzerine Karabağlar Belediyesi tarafından hukuki süreç başlatıldı. İzmir 6. Sulh Ceza Hâkimliği'nin kararıyla belediye ekiplerine eve girerek temizlik ve ıslah çalışması yapma izni verildi.

Mahkeme kararının ardından belediye ekipleri, emniyet birimleri eşliğinde 4 Mart 2026 tarihinde adrese giderek temizlik ve boşaltma çalışmalarını başlattı. Çalışmalara 35 personel, 2 kamyon ve 1 kepçe katılırken, Karabağlar Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi KAR-KUT'tan da bir personel destek verdi.

İki katlı ve teraslı yapıdan çıkarılan atık ve eski eşyalar ekipler tarafından titizlikle ayrıştırıldı. Üst kat ve terastaki atıklar doğrudan kamyonlara yüklenirken, giriş kattaki malzemeler önce sokağa çıkarıldı, ardından kepçe yardımıyla kamyonlara yüklenerek alandan tahliye edildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda evden şu ana kadar 12'den fazla büyük kamyon dolusu atık ve eski eşya çıkarıldığı belirtildi. Kullanılamaz durumdaki eşyalar bertaraf edilmek üzere alınırken, kullanılabilir eşyalar ise ayrıştırılarak evde belirlenen alanlarda muhafaza edildi. Temizlik çalışmalarının pazartesi günü de devam edeceği, işlemlerin tamamlanmasının ardından ev ve çevresinde kapsamlı ilaçlama yapılacağı bildirildi. Karabağlar Belediyesi yetkilileri, çalışmaların çevre ve halk sağlığını korumak amacıyla hassasiyetle sürdürüldüğünü belirtti.