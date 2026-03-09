Bursa Yenişehir'e bağlı Kirazlıyayla'da maden işletmesinin atık havuzunun çökmesiyle oluşan felaketin umursanmadığını dile getiren Millet Partisi Bursa İl Başkanı Hüsamettin Akyıldız, ani yağışların yol açabileceği daha büyük felaketler konusunda uyardı.

BURSA (İGFA) - 20 Ocak'ta Kirazlıyayla'da maden işletmesine ait atık havuzunun çökmesiyle ortaya çıkan tablonun, artık görmezden gelinemeyecek büyüklükte bir çevre felaketine dönüştüğünü söyleyen Millet Partisi Bursa İl Başkanı Hüsamettin Akyıldız, 'Ortaya çıkan görüntüler ve bölge halkının yaşadığı mağduriyet, Türkiye'de çevre denetiminin nasıl ihmal edildiğini bir kez daha acı biçimde göstermiştir.' değerlendirmesini yaptı.

'RİSK, GÖZ GÖRE GÖRE ARTTI'

Bölgedeki vatandaşların uzun süredir dile getirdiği riskler ve uyarıların dikkate alınmadığını vurgulayan Millet Partisi Bursa İl Başkanı Hüsamettin Akyıldız, 'Zehirli atıkların tarım ve hayvancılık yapılan alanlara yayılmasıyla karşı karşıya kalındı. Bursa gibi verimli tarım topraklarına sahip bir şehirde, bu kadar büyük bir çevre riskinin göz göre göre büyümesine izin verilmesi, kabul edilemez bir yönetim zafiyetidir. Bugün yaşananlar bir 'kaza' değil, 'ihmalin ve denetimsizliğin' kaçınılmaz sonucudur. Eğer gerekli denetimler zamanında yapılmış, bilim insanlarının ve bölge halkının uyarıları ciddiye alınmış olsaydı, bugün Yenişehir'de bir çevre felaketinden söz ediyor olmayacaktık. Bölge halkı endişe içindedir. Yağışlarla birlikte yeni bir felaket yaşanabileceği yönünde ciddi uyarılar yapılmaktadır.' diye konuştu.

'SORUMLULAR HESAP VERSİN'

Olayın üzerinden zaman geçmesine rağmen yetkililerin kamuoyunu tatmin edecek şeffaf bir açıklama yapmadığını ve kalıcı önlemler konusunda somut adımların hâlâ ortaya konmadığını da belirten Akyıldız, 'Buradan soruyoruz: Bursa'nın tarım toprakları kimlerin çıkarı uğruna riske atılmıştır? Bu maden faaliyetleri hangi denetimlerden geçirilmiştir? Ortaya çıkan çevresel zararın gerçek boyutu neden kamuoyuna açık ve net şekilde açıklanmamaktadır?' dedi. Bursa'nın toprağı, suyu ve insan sağlığının hiçbir şirketin ekonomik çıkarına kurban edilemeyeceğini kaydeden Akyıldız, 'Eğer gerekli tedbirler alınmaz, sorumlular hesap vermez ve bu faaliyetler ciddi şekilde denetlenmezse yarın yaşanacak daha büyük bir felaketin siyasi ve idari sorumluluğu, bugünkü ihmallerin sahiplerine ait olacaktır. Yetkilileri vakit kaybetmeden göreve çağırıyoruz. Bu çevre felaketi tüm yönleriyle araştırılmalı, bağımsız bilim insanlarının yer aldığı şeffaf bir inceleme yapılmalı ve bölge halkının güvenliği derhal sağlanmalıdır. Millet Partisi olarak Bursa'nın doğasını, toprağını ve insanını savunmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.' ifadelerini kullandı.