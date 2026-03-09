Mardin'de Ramazan ayında yaşanan su sorunu, vatandaşları büyük ölçüde mağdur etti.

Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (MARSU) ait Beyazsu Ana İsale Hattı'nda meydana gelen patlama ve arıza nedeniyle, özellikle Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde yaklaşık bir haftadır bazı kaynaklara göre 10 güne yakın su kesintisi yaşanıyor.

Vatandaşlar, temel ihtiyaçlarını karşılamak için su tankerlerine yönelmek zorunda kalıyor. Bu durum, tanker suyu temin etmenin yanı sıra normal su sayacı üzerinden de ücret ödenmesine yol açtığı için çifte ödeme şikayetlerini beraberinde getiriyor. Özellikle Ramazan ayında sahur ve iftar hazırlıkları sırasında susuzluk, ibadet ve günlük yaşamı ciddi şekilde etkiliyor.

Su kesintisi Mardin'e Yakışmıyor

Vatandaşlar, 'Tarihi Mardin'de, 7 bin yıllık kadim bir şehirde Ramazan'da susuz kalmak yakışmıyor' diyerek tepkilerini dile getiriyor. Sosyal medyada ve şikayet platformlarında, abdest alamama, yemek yapamama ve hayatın felç olması gibi ifadelerle mağduriyetler paylaşılıyor.

MARSU yetkilileri, arızanın Beyazsu Ana İsale Hattı'nda meydana geldiğini belirterek, ekiplerin hızla müdahale ettiğini ve su akışını en kısa sürede yeniden sağlamaya çalıştıklarını açıkladı. Bazı haberlerde arızanın 4 Mart 2026 civarında başladığı ve müdahalelerin devam ettiği belirtiliyor. Ancak vatandaşlar, boruların sık sık patlaması ve altyapı sorunlarının kronik hale geldiğini vurguluyor.

Yetkililerden sorunun kalıcı çözümü için acil adım atılması beklenirken, Mardin halkı, mübarek Ramazan ayında bu çilenin bir an önce sona ermesini umut ediyor.