Yurt dışına çıkış harcının pulla ödenmesi usulüne 1 Ocak 2025 itibarıyla son veriliyor.ANKARA (İGFA) - Yurt dışına çıkış yaptığınız esnada, mobilden satın alınabilen yurt dışına çıkış harcı pulunun havalimanlarında fiziksel olarak da otomatlardan satışı gerçekleştiriliyordu.

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklama ile fiziksel olarak satın alımlara 1 Ocak 2025 itibarıyla son verileceği ve b süreç tamamen dijitalleştiği duyuruldu.

Yapılan açıklamada, yurt dışına çıkış yapılmadan önce ödenmesi gereken Yurt Dışına Çıkış Harcının pulla ödenmesi usulüne 01/01/2025 tarihinde son verileceği belirtilerek, "Yurt Dışına Çıkış Harcını, Gelir İdaresi Başkanlığının e-Devlet Kapısı üzerinde yer alan Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulamaları üzerinden kolayca ödeyebilirsiniz. Aynı zamanda anlaşmalı bankaların internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamaları ile söz konusu bankaların, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. (PTT)’nin ve vergi dairelerinin veznelerinden de ödeme yapabilirsiniz.Bu kanallardan yapılan ödemeler Emniyet Genel Müdürlüğü’ne elektronik ortamda otomatik olarak aktarıldığından, makbuz göstermenize gerek kalmadan yurt dışına çıkış işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Diğer taraftan isterseniz; Defterdarlık muhasebe müdürlükleri, mal müdürlükleri ile gümrük saymanlıklarının veznelerinden de ödemenizi yapabilirsiniz" ifadeleri yer aldı.