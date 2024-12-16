Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 544 bin vatandaşın yararlandığı Evde Bakım desteklerinin, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerin hesapların yatırmaya başladıklarını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine yönelik Evde Bakım Yardımını hesaplara yatırmaya başladıklarını duyurdu.

Bakan Göktaş, bakanlık tarafından sunulan en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan Evde Bakım Yardımının 2006 yılında engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını hatırlattı.

Engelli vatandaşlarımızın aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılmasını öncelediklerini ifade eden Bakan Göktaş, "Evde Bakım Yardımı ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz..Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 9 bin 77 TL ödeme yapılıyor. Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 4,8 milyar TL Evde Bakım Yardımını hesaplara yatırdık. Hali hazırda 544 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımından yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.