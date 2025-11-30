Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre ülke genelinde yağışlı hava etkisini sürdürecek. Mersin, Adana ve Hatay kıyılarında kuvvetli yağış; Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde ise kuvvetli rüzgar bekleniyor.

BURSA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olacağını, birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceğini duyurdu.

İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde yağışların yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

AKDENİZ BÖLGESİNDE DİKKAT ÇEKEN UYARI

Mersin ve Adana çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yağışların kuvvetli olmasını öngören Meteoroloji, bu bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu gibi risklere karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği bildirilirken, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde rüzgarın yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği belirtildi.

İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.