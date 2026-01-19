Yunanistan'da gayrimenkul yatırımları, düzenli kira geliri ve bölgesel çeşitlilik sunan yapısıyla Türkiye'deki yatırımcıların radarındaki yerini güçlendiriyor.

İSTANBUL (İGFA) - Son yıllarda Türkiye'deki yatırımcıların yurt dışı gayrimenkul yatırımlarında öne çıkan pazarlardan biri olan Yunanistan, kira gelirleri açısından istikrarlı bir tablo sunuyor.

2025 yılı itibarıyla ülke genelinde ortalama kira getirileri, mülk değeri üzerinden yaklaşık yüzde 4,6 seviyesinde gerçekleşirken, büyük şehirler ve turistik destinasyonlar bu ortalamanın üzerine çıkıyor. Atina'da bölgeye ve gayrimenkul tipine bağlı olarak kira getirileri yüzde 4 ile yüzde 7 arasında değişirken; Selanik, Patras ve Heraklion gibi şehirlerde getiriler genellikle yüzde 3-5 bandında seyrediyor. Özellikle popüler turistik bölgelerde ve üst segment konutlarda, güçlü kısa ve uzun dönem kiralama talebi sayesinde daha yüksek getiri potansiyeli dikkat çekiyor.

'YUNANİSTAN, SÜRDÜRÜLEBİLİR KİRA GELİRİ SUNAN BİR YATIRIM EKOSİSTEMİ'

Astons Türkiye Direktörü Yağız Yiğit 2026 Yunanistan gayrimenkul kira getirileri beklentileriyle ilgili yaptığı değerlendirmelerde, Yunanistan'ın Türkiye'deki yatırımcılar için yalnızca erişilebilir bir pazar değil, aynı zamanda sürdürülebilir kira geliri sunan bir yatırım ekosistemi olduğunu belirterek, 'Mevcut arz-talep dengesi, turizm gelirlerindeki süreklilik ve yabancı yatırımcı ilgisi dikkate alındığında, 2026 yılında Yunanistan'da kira getirilerinin mevcut seviyelerini koruması bekleniyor. Özellikle Atina ve çevresinde nitelikli konutlara yönelik talebin, kira gelirlerini desteklemeye devam edeceğini öngörüyoruz. 2026 özelinde doğru lokasyon ve doğru gayrimenkul tipine yapılan yatırımların, kira getirisi açısından güçlü bir performans sergilemesini bekliyoruz' diye konuştu.