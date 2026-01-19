Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Suriye'de ilan edilen Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nın bölgesel istikrar açısından önemli olduğunu belirterek, sürecin yakından takip edileceğini söyledi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Suriye'de açıklanan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu anlaşmanın geleceğe dönük umut verici bir gelişme olduğunu vurgulayarak, anlaşma hükümlerinin sahada hayata geçirilme sürecinin Türkiye tarafından yakından izleneceğini ifade etti. Önümüzdeki dönemde tarafların verdikleri taahhütlere bağlı kalarak süreci istikrara taşımasının önemine dikkat çeken Yılmaz, merkezi otorite boşluğundan faydalanılarak dış desteklerle oluşturulan yapıların sona ermesinin beklendiğini kaydetti.

Toprak bütünlüğü ve egemenliği güçlenmiş, tüm unsurları entegre eden bir anlayışla yeniden yapılanan Suriye'nin, uzun yıllar büyük acılar yaşayan Suriye halkının yararına olacağını belirten Yılmaz, bunun aynı zamanda bölgesel istikrar ve refah açısından da son derece kıymetli olduğunu söyledi. Anlaşmanın hayata geçirilmesiyle ticaret, petrol ve diğer kaynakların çatışma için değil, Suriye'nin kalkınması için kullanılabileceğini dile getirdi.

Türkiye'nin, kardeş Suriye halkının tüm etnik, mezhebi ve dini gruplarını kapsayan, merkezi otoriteyi güçlendiren adımları desteklemeye devam edeceğini vurgulayan Yılmaz, Türk, Kürt ve Arap kardeşliğinin Suriye'de istikrarı bozmak isteyen çevrelere verilecek en güçlü cevap olduğunu ifade etti.