Yeni yılın esnaf ve sanatkarlar için büyüme ve gelişim yılı olmasını dileyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yüksek enflasyonun esnafın girdi maliyetlerini artırdığına dikkati çekti. Palandöken, 2025 yılının ülkemizdeki tüm insanların, esnaf ve sanatkârların sorunlarının çözüme kavuştuğu bir yıl olmasını diledi.ANKARA (İGFA) - Zorlu bir yılı geride bırakan esnaf ve sanatkârların yeni yılda yeni düzenlemeler beklediğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken,2024 yılında hep birlikte, 2020’den sonra gelen pandemi, deprem ve ülkemizdeki ekonomik zorluklara karşı mücadele verdiklerini söyledi.

2024'ü değerlendiren Palandöken, 2025 yılında, özellikle sosyal güvenlikteki sıkıntıların norm birliği ile giderilmesi sağlanmasını beklerken, insanların, esnaf ve sanatkarların sorunlarının çözüme kavuştuğ yıl olmasını diledi.

"Bağ-kur’lular ve yanlarında çalışan sigortalılar için sigorta primleri ile emekli aylıklarında düzenleme yapılması, 9 bin iş günü üzerinden emeklilik yerine 7 bin 200 gün üzerinden emeklilik şartının getirilmesi gibi adımlar atılır" diyen Palandöken, "Düşük enflasyonla birlikte fiyatların gerilemesi ve sosyal adaletin sağlanması yönündeki çalışmaların hızlanması gerekmektedir. Esnaf ve sanatkârlar, ülkenin huzur ve güveni için mümkün olduğunca mücadele eden bir kesimdir. Bu kesimin ayakta kalmasının sağlanması, milyonlarca ailenin geçim kaynağı olan esnaf ve sanatkârlık ticaretinin devam etmesi, çıraklık, kalfalık ve ustalık gibi mesleklerin sürdürülmesi açısından kritik önemdedir” diye konuştu.

“ADİL REKABET ORTAMINDA FİYATLAR KENDİLİĞİNDEN GERİLER”

Yeni yılda Anayasa’nın 174. Maddesinde belirtildiği üzere esnafın korunması gerektiğini söyleyen Palandöken, “Geçtiğimiz yıllarda, yüksek fiyatlarla mücadelede esnaf ve sanatkârlar büyük bir yük taşırken vatandaşlarımız da geçim zorluklarını aşabilmek için çaba gösterdi. Esnaf ve sanatkârlar, sadece ticaret yapan bir kesim değil, aynı zamanda ülkenin huzurunun teminatıdır. Her mahallede, cadde ve ilimizde esnafla olan ilişkilerimizde, fiyat artışları ve hizmet alımları gibi konular üzerinden birlikte mücadele ediyoruz. 2025 yılının artık esnaf ve sanatkârlar için sorunsuz bir yıl olmasını temenni ediyorum. Hükûmetin çalışmalarında ve Anayasa’nın 174. maddesi kapsamında, esnaf ve sanatkârların korunmasına yönelik birçok meselenin bir an önce çözüme kavuşması gereklidir. İnanıyoruz ki bu yıl, hep birlikte zorlukların aşılacağı, enflasyonla mücadelede başarı sağlanacağı ve haksız rekabetin önünün kesileceği bir yıl olacaktır. Yapılan önemli çalışmalar gölgede kalmamalı, esnafın çalışma hayatındaki sorunlar hızla giderilmeli ve halkımızın huzur ve güven içinde 2025 yılını tamamlaması sağlanmalıdır” dedi.