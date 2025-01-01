Manisa Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılık sektöründe yaptığı önemli destekler ile üretimin ve üreticinin yanında olmaya devam ediyor.MANİSA (İGFA) - Sektördeki verimlilik ve üretim kalitesini artırmayı amaçlayan uygulamalar kapsamında, altyapı projeleri hayata geçiren ve üreticilere yönelik hibe destekli projeler gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, destek programlarını kararlılıkla sürdürüyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, “Manisa’mızda üretimin baş tacı edildiği, üreticinin hakkını aldığı, tüketicilerimizin sağlıklı ve ekonomik gıdaya ulaştığı bir düzen için sorumluluk almaya kararlılıkla devam edeceğiz. Üretim kalitesinin yükselmesi, üreticinin daha çok kazanması için destek programlarını arttırarak sürdüreceğiz” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, üretim kapasitesi ve kalitesini artıran, kırsal kalkınmaya destek sunan programlarını sürdürüyor. Kentin tamamını kapsayan programları ile 2024 yılı içinde tarım ve hayvancılık konusunda birçok destek projesine imza atan Manisa Büyükşehir Belediyesi, zararlılarla biyoteknik mücadeleden tohum, arı ve kovan desteğine, Hayvansal İçme Suyu Göleti (HİS) yapımından taral dolum tesislerine kadar geniş bir yelpazede sunduğu hizmetlerle üreticilerin yanında oldu.

Manisa için önemli bir gelir kaynağı olan, yapılan ihracat ile ekonomiye büyük katkı sağlayan kiraz üretimi için üreticilerin sorunlarının başında gelen kanadı noktalı sirke sineğine karşı yapılan biyoteknik mücadelede Manisa Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin yanında yer alarak destek sağladı. Yapılan biyoteknik mücadele kapsamında 85 mahallede 9 bin 500 dekarlık alanda kiraz üretimi yapan 3 bin 220 üreticiye 96 bin 580 şişe elma sirkesi desteğinde bulunuldu. Uygulama ile zararlılarla mücadelede çevre dostu sürdürülebilir çözümlerin, 2025 yılında da devam edeceği bildirildi.

2024 yılında arı üreticileri de Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin desteklerinden faydalandı. Arı üreticilerine yapılan desteklerde 73 arıcıya Batı Ege Tipi 10’ar adet ana arı dağıtımı yapıldı. Arıcılık kayıt sistemine kayıtlı 200 arıcıya ise yüzde 50 hibe ile Langrosth tipi kovan desteği sağlandı.

'BUZAĞILAR BÜYÜYOR ÇİFTİLER GÜÇLENİYOR' PROJESİ

Büyükşehir Belediyesi, hayvan üreticilerine yönelik de bir proje geliştirdi. Kooperatiflerle iş birliği yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi, 19 kooperatife, ishale bağlı buzağı ölümlerinin önlenmesi için destek paketi hazırladı. Bu kapsamda çiftçilere buzağıların gelişimi için gerekli olan sindirim güçlendirici vitamin, yalama taşı, buzağı biberonu ve yedek biberon emzikleri verildi.

ÜRETİCİLERE TOHUM DESTEĞİ

‘Arpa ve Buğday Tohumu Bizden Hasat Sizden Projesi’ kapsamında 670 üreticiye toplam 185 bin 100 kilogram arpa tohumu, bin 130 üreticiye 291 bin 300 kilogram buğday tohumu dağıtılarak üretime katkı sağlandı. Yem bitkisi ve süt otu tohumu bizden, hasat sizden projesi kapsamında büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin süt ve et verimini arttırmak amacıyla 417 çiftçiye, 87 bin 675 kilogram yem bitkisi tohumu verilerek üretime destek sağlandı.